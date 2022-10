Modern Warfare II: Co-Op-Modus mit drei Missionen - so funktioniert Spec Ops!

Dieser Co-Op-Modus funktioniert in jedem Spiel anders, bietet aber immer eine Reihe an Missionen oder Herausforderungen, die Spieler zusammen mit einem Kumpel durchzocken können. Wie wird der Modus im kommenden Modern Warfare 2 aussehen?

Spec Ops in MW2: So funktioniert der Modus

Der Co-Op-Modus wird von den Entwicklern als „Evolution des MW2019 Spec Ops Modus“ beschrieben. Es wird wieder eine Auswahl an Missionen geben, die zu zweit absolviert werden können. Zum Start des Spiels am 28. Oktober werden drei Missionen verfügbar sein.

„Low Profile“ ist eine Nachtmission, in der Stealth gefragt ist um eine Stadt zu infiltrieren und Informationen zu extrahieren. „Denied Area“ ist eine Fahrzeugmission, die euch auffordert, mehrere Geschütztürme auszuschalten. In „Defender: Mt Zaya“ müssen Spieler wie in einem Horde-Modus mehrere Wellen an Feinden bezwingen.