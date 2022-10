Eintracht Frankfurt: Angst vor der Eskalation! Droht die Fan-Revanche in der Champions League?

Knallt es in Marseille? So streng geht die Polizei gegen Eintracht-Fans vor

Die Ereignisse von Marseille sind vor dem Rückspiel in der Champions League bei Eintracht Frankfurt noch immer präsent. Bleibt es ruhig auf den Tribünen?

Eintracht ist sich der Brisanz des Aufeinandertreffens bewusst

Zwischen 1.600 und 2.000 Fans wollen den rund 1.000 Kilometer langen Weg aus dem Süden Frankreichs in die Mainmetropole auf sich nehmen. Bei der Eintracht sind sich die Verantwortlichen der Brisanz dieses Aufeinandertreffens bewusst. Im Stadion soll es SPORT1 -Informationen zufolge deshalb auch dem Anlass entsprechende Sicherheitsvorkehrungen geben. Wie diese im Detail aussehen, bleibt allerdings geheim. Die Planungen sollen zuvor nicht gestört werden.

Das Risiko ist von Vereinsseite erkannt, nichts wird dem Zufall überlassen. Was die Eintracht-Fans in Marseille erlebt haben, soll und muss die unrühmliche Ausnahme bleiben. Bengalos und Gegenstände flogen durch die Luft, Feuerwerke wurden gezündet, es knallte minütlich im und vor dem Stadion. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Eine Wiederholung darf es nicht geben. Präsident Peter Fischer war auch Tage später noch geschockt: „Ich muss in diesen Zeiten mit dem Begriff Krieg vorsichtig sein. Aber in Marseille hatten wir Zustände wie im Bürgerkrieg.“ ( Marseille-Hölle für Eintracht Frankfurt - „Wie im Bürgerkrieg“: SGE-Präsident Fischer teilt aus )

Der historisch erste Champions-League-Sieg der Eintracht fand in der Nachbetrachtung kaum Beachtung.

Fan-Appell vor dem Duell gegen Marseille

Vorstandssprecher Axel Hellmann stellte die entscheidende Frage bei der Mitgliederversammlung: „Muss es erst einen Toten geben, damit ein Umdenken stattfindet?“ Gemünzt war dieser Satz vor allem auf die „Nahtoderfahrung“ des Anhängers Michael Brehl. Er wurde im Auswärtsblock in Marseille von einer Rakete am Hals getroffen und brach sich beim Sturz einen Halswirbel und drei Rippen.

Brehl richtete auf der vereinseigenen Homepage einen Appell an die Frankfurter Anhängerschaft: „Wir lassen uns nicht provozieren und zeigen unser bestes Gesicht! Denn wir sind nicht Marseille.“ Ob wirklich alle Olympique-Fans wie von ihnen geplant überhaupt in Frankfurt ankommen, ist dabei gar nicht sicher, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.