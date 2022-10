Dota 2: „Bester Spieler dieses Events“ - Backstage-Video enthüllt gesamtes Drama

Gespannt warten Fans auf den Beginn des Finalwochenendes beim The International 11. Dass es nicht bloß auf der großen Bühne heiß hergehen kann, beweist ein Backstage-Video aus dem Match Liquid vs. Thunder Awaken.

Was folgt, sind emotionale Backstage-Szenen, die man so nur selten sieht. Blitz hält die Spannung nicht länger aus und versucht durch Hüpfen seiner Anspannung Herr zu werden. Anschließend erleben wir Freudenschreie, die danach klingen, als hätte Liquid den WM-Titel schon geholt.

Allesamt stürmen sie auf die Bühne und liegen sich in den Armen. Die gesamte Anspannung der letzten Wochen scheint insbesondere Coach Blitz mitzunehmen. Gegenüber seines Teamcaptains Aydin „ iNSaNiA “ Sarkohi ergibt sich der 32-Jährige seinen Gefühlen. Am Ende sieht man auch noch Michael „ miCKe “ Vu einfach auf den Boden sinken – der Spieler, der mit einem einzigen Lebenspunkt das Spiel entschied.

Team Liquid vs. Thunder Awaken: Was ist geschehen?

Liquid drängt auf den Sieg in alles entscheidenden Match Nummer drei. Keiner der relevanten Helden hatte noch Buybacks. Liquid konnte kurz zuvor einen tödlichen Push der Südamerikaner abwehren und hat nun in der Basis von Thunder Awaken ein 4-vs.-3-Duell. Alle Welt schaut auf die Blackhole von TAs Enigma, die auf miCkes Pangolier landet. In wortwörtlich letzter Millisekunde kommt ihm Lasse „MATUMBAMAN“ Urpalainen mit einem Infest zur Hilfe. miCke überlebt mit einem Lebenspunkt.