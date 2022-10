FC Schalke 04: Hammer um Rouven Schröder! Sportdirektor geht sofort

Hammer in Gelsenkirchen! Sportdirektor Rouven Schröder verlässt den FC Schalke 04. Der Revierklub informiert über die Gründe.

Hammer im Pott! Sportdirektor Rouven Schröder verlässt den FC Schalke 04 mit sofortiger Wirkung. Das teilten die Knappen am Mittwoch mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wie es in der Klubmitteilung heißt, habe der 47-Jährige „aus persönlichen Gründen“ darum gebeten, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden. Dieser Bitte sei der Vorstand nachgekommen. Schröders Aufgaben übernimmt interimsweise Sportvorstand Peter Knäbel mit seinem Team. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach SPORT1-Informationen trafen sich die Verantwortlich am Mittwoch in der Veltins-Arena. Hier informierte Schröder den Vorstand über seine Entscheidung. Anschließend, gegen 14 Uhr, traf Schröder die Schalker Mannschaft im Profi-Leistungszentrum und sprach mit den Spielern. Um 14.38 Uhr stieg er in sein Auto und verließ das Vereinsgelände.