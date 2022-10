Historischer Formel-1-Moment: Michael Schumachers berüchtigter Rammstoß gegen Jacques Villeneuve

Vor 25 Jahren holte Michael Schumacher zum berüchtigten Rammstoß gegen Jacques Villeneuve aus. Die Aktion ging nicht nur schief, sondern sorgte auch für eine enorme Delle in „Schumis“ Image.

25 Jahre ist es nun genau her, dass der heiße Titelkampf zwischen Michael Schumacher und Jacques Villeneuve im berüchtigten Rammstoß von Jerez endete. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Schumacher und Villeneuve liefern sich erbitterten Kampf

Vor dem Saisonfinale 1997 beim Großen Preis von Europa in Jerez lag der damalige Ferrari-Pilot Schumacher lediglich einen Zähler vor seinem kanadischen Rivalen Jacques Villeneuve im Williams. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der Deutsche war damit auf Weltmeister-Kurs, doch im Laufe des Rennen holte sein Rivale immer wieder auf und setzte schließlich in Runde 48 in der Dry-Sac-Kurve zur Attacke an.