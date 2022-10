Champions League: "Desaster" - Juve droht Aus in Europa, Allegri unter Beschuss

Juventus Turin fliegt in hohem Bogen aus der Champions League. Nun steht neben der Mannschaft vor allem Trainer Massimiliano Allegri in der Kritik der italienischen Presse sowie mehrerer Ex-Spieler. Auch die Fans fordern seine Entlassung.

Das Problem von Juve war wieder einmal die Defensive. „Wir hatten eine falsche Herangehensweise bei den Toren“, sagte der italienische Coach und stellte fest, dass seine Mannschaft „viel zu zögerlich in der Defensive“ war.

„70 Minuten keinen Fußball gespielt“

Doch auch die Offensive blieb über weite Strecken des Spiels ohne große Gefahr. „Juventus hat 70 Minuten überhaupt keinen Fußball gespielt und so viele Fehler in der Abwehr gemacht“, schimpfte der frühere Stürmer Fabrizio Ravanelli, der mit Juve 1996 die Königsklasse gewann.

„Auch wenn er diese Spieler nicht hat, muss er immer zeigen, was Juve ist: eine Mannschaft, die nie aufgibt, die den Willen hat zu kämpfen, und das haben wir heute Abend nicht gesehen, wie in den letzten Spielen“, ergänzte der 76-Jährige.

Ex-Spieler kritisieren Juve

„Juve gedemütigt, alles Allegris Fehler“

Die Gazzetta dello Sport kommentierte das Abschneiden der Alten Dame mit „Schwarz-weiße Blamage: Juve landet in der Hölle“ und gab dabei vor allem dem Trainer die Schuld.

„Juve gedemütigt, alles Allegris Fehler: Er bleibt unter Vertrag, aber das Schicksal ist besiegelt“, schrieb die italienische Sportzeitung. „Der Weg von Allegris Team in der Champions League ist katastrophal, ja sogar bankrott“, heißt es weiter. Es sei eine Blamage, aus dem Wettbewerb auszuscheiden.

Tuttosport bezeichnete das Königsklassen-Aus als „Desaster“. „Und genau dieser Trainer, der sie in der Vergangenheit trotz allem und jedem dem Paradies einen Schritt näher gebracht hatte, stürzt sie nun in den Abgrund und schreibt eine der deprimierendsten Seiten der Juventus-Geschichte“, so die Zeitung weiter.