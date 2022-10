Anzeige

Apex Legends: Versteckter Hinweis! Comeback eines legendären Waffenaufsatzes Apex Legends: Neue Waffe in Season 15?

Eine furchteinflößende Waffe: Die Alternator im Verbund mit Disruptor Rounds © Respawn

Robin Ahlert

In weniger als einer Woche startet die neue Saison „Finsternis“ in Apex Legends. Kommt neben all den schon angekündigten Inhalten auch eine neue Waffe in den Battle-Royal-Shooter?

Der Hype-Train für die kommende, 15. Saison in Apex Legends hat inzwischen Höchstgeschwindigkeit erreicht.

Mit der neuen Legende „Catalyst“, einer komplett neuen Map in „Broken Moon“ (zum großen SPORT1-Broken-Moon-Entwickler-Interview hier entlang), Stickern als weitere Möglichkeit seine Items zu personalisieren und vielem mehr, halten die Entwickler die Community schon seit Tagen auf Trab und machen Lust auf Season 15 „Finsternis“, die am 1. November beginnen wird.

Trotz all der neuen, schon bestätigten Inhalte, blieb bisweilen doch eine Frage offen: Wird es auch eine neue Waffe in das Battle Royal schaffen?

Apex Legends: Kommt noch mehr Firepower?

Mit der Implementierung der CAR SMG in Saison 11 wurde die letzte neue Waffe zum bestehenden Pool hinzugefügt. Das ist inzwischen fast ein ganzes Jahr her. Diese wurde aber – genau wie die davor erschienene Rampage, der Bocek Bogen und die 30-30 Repeater – zumindest in den zu den jeweiligen Saisons gehörenden Trailer-Videos angeteasert.

Geht man danach, wird das, was jetzt kommt, dem hoffnungsvollen Ballermann-Fan nicht gefallen. Denn in keinem der neusten Trailer steckt ein Hinweis, geschweige denn ein handfester Beweis für eine neue Waffe.

Trotzdem könnte es sein, dass die bestehende Meta ab der neuen Saison gehörig durcheinander gewirbelt wird. Und zwar durch einen lange nicht mehr dagewesenen Waffenaufsatz.

Apex Legends: Comeback der Disruptor Rounds?

Findige und vor allem mit einem extrem feinen Gehör ausgestattete Apex-Fans der ersten Stunde meinem in einem der Saison-15-Trailer den Sound eines beliebten, wie gefürchteten Waffenaufsatzes überhaupt gehört zu haben: den Disruptor Rounds, zu Deutsch „Unterbrechermuniton“.

Anscheinend ab Sekunde sechs im unten verlinkten Video.

Hauptsächlich kam dieser Aufsatz auf der Alternator oder der RE-45 zum Einsatz. Sein Benefit war so simpel wie verheerend: Waffen, die mit Disruptor Rounds ausgestattet waren, verursachen erhöhten Schaden an den Schilden der Gegner.

Zuletzt spielbar war der Aufsatz in Season 11, allerdings dort schon aufgrund seiner extremen Effektivität nur noch in Kombination mit einer Alternator im Replikator herstellbar. Zuvor hatten die Disruptor Rounds die Waffen-Meta in Season zwei und zehn dominiert.