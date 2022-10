Krebskranker Haller trainiert wieder - in Amsterdam

Während der Spielvorbereitung des niederländischen Rekordmeisters habe Haller (28) am Dienstag auf einem Nebenplatz an seiner Fitness gearbeitet. Weitere Einheiten in Amsterdam sollen folgen. Zuletzt hatte der ivorische Nationalspieler bei der Verleihung des Ballon d'Or von Fortschritten bei seiner Genesung berichtet: "Alles ist gut, alles läuft so gut wie möglich", sagte er.