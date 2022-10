FC Bayern: Gavi besser? Das sagt Musiala

Für Jamal Musiala ist das Spiel des FC Bayern beim FC Barcelona im Camp Nou in der Champions League ein ganz besonderes. (Champions League: FC Barcelona - FC Bayern am Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker)

Immerhin verrät der Münchner im Interview mit der spanischen Zeitung as : „Ich habe viele der großen Barca-Spiele mit Messi, Xavi und Iniesta gesehen. Es war eine Freude, wie sie Fußball gespielt haben. Ich habe zweifelsohne eine Menge ihrer Spiele gesehen.“

Deshalb ist auch der Lieblingsspieler des deutschen Nationalspielers eine Barca-Legende: „Trotz all meiner Wertschätzung für Cristiano bin ich für das Team Messi. Messi hat so viele Tore geschossen, so viele Titel gewonnen - und er hat sich nie verändert. Er blieb seinen Prinzipien und seiner Art treu. Ich möchte das Gleiche für mich.“