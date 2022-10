FIFA 23: Machtdemonstration in der K.o.-Phase! FIFA-Wunderkind gewinnt nächstes Turnier

Das dänische FIFA-Wunderkind Anders Vejrgang kann ab dieser Saison auch an der Global Series teilnehmen © Imago

Er hat es schon wieder getan! Anders Vejrgang hat sich am vergangenen Freitag im DFB-ePokal powered by ERGO Invitational durchgesetzt und damit einen weiteren Erfolg zu seiner Vita hinzugefügt.

Stolperstein in der Gruppenphase

In der Gruppenphase des Wettbewerbs, der anlässlich des bevorstehenden Starts der dritten Auflage des DFB-ePokals ausgetragen wurde, bekam es der Profi von RB Leipzig mit drei Schwergewichten des FIFA-eSports zu tun: Tim „ TheStrxngeR “ Katnawatos vom 1. FC Köln, Fokus-Clan-Neuzugang Mustafa „ fokus_musti “ Cankal sowie Teamkollege Richard „ RBLZ_Gaucho “ Hormes.

Bevor Anders Vejrgang allerdings seine Qualitäten am Controller unter Beweis stellen konnte, hagelte es zum Auftakt erst einmal zwei Niederlagen gegen TheStrxngeR - es sollten die einzigen im Turnierverlauf bleiben. Da er aus den weiteren vier Partien in Form von zwölf Punkten die perfekte Ausbeute verbuchte, qualifizierte sich der junge Däne dennoch souverän für die K.o.-Runde, in der das gesamte Potenzial des 16-Jährigen schließlich aufblitzen sollte.