Defend the North 2022: Alle Gewinner in der Übersicht Defend the North 2022: Alle Gewinner

Defend the North 2022 ist das erste Fighting Game Major, welches auf PCs setzt © Defend the North

Matthias Regge

In Brooklyn traf sich vom 21. bis 23. Oktober die Fighting Game-Elite. Endlich lud Defend the North wieder dazu ein, sich in zehn unterschiedlichen Titeln zu messen.

Ein weiteres Fighting Game-Major ist aus der Corona-Pause zurück. Defend the North findet in der FGC-Hauptstadt der Ostküste, New York City, statt und bot vom 21. bis 23. Oktober 2022 die Gelegenheit, sich in zehn unterschiedlichen Spielen an die Spitze des Turnier-Brackets zu kämpfen.

Das Besondere an DTN2022 war das Setup des Events. Obwohl es sich um ein Offline-Turnier handelte, wurden alle Main-Games auf PCs gespielt. Etwas, was Veranstalter in der Vergangenheit bereits oft versucht hatten, da es hier möglich ist, geringem Input Lag, als auf Konsolen zu erzeugen, aber oft scheiterte. Primär aufgrund der fehlenden Einheitlichkeit von PC-Setups. Da hier MSI als Sponsor an Bord war, konnte dieser Task allerdings realisiert werden. Das Feedback war innerhalb der Community positiv.

Alle Gewinner von Defend the North 2022

Street Fighter 5: Champion Edition

Derek „iDom“ Ruffin (Laura, Poison) Yuki „Kudo“ (Chun-Li) Victor „Punk“ Woodley (Luke)

Guilty Gear Strive

Bean (Chipp) Matthew „TempestNYC“ Tulloch (Leo) Eli „LostSoul“ Rabadad (Happy Chaos)

Tekken 7

Spero „Spero Gin“ Gineros (Eddy) Danny „NeNe the Dragon“ Echevarria (Kazuya) Tyler „ty“ Beecroft (Bryan, Marduk)

King of Fighters 15

CrazySalvi (Kula, King, Mai) NYCMasherMike (Geese, B. Jenet, Shermie) Motor Kofers Crew (Mai, Athena, Chizuru)

DNF Duel

Victor „Punk“ Woodley (Berserker) Eli „LostSoul“ Rabadad (Dragon Knight) SonicSol (Striker)

Dragon Ball FighterZ

Shamar „Nitro“ Hinds (Blue Goku, Android 18, Lab Coat 21) Hikari (Blue Gogeta, Vegito, Android 17) DoubleLL (Blue Gogeta, Lab Coat 21, Captain Ginyu | SS4 Gogeta, Lab Coat 21, Captain Ginyu)

Soul Calibur 6

Father Ramon (Sophitia) MFcoffee (Maxi) Joshua „Saiyne“ Vernon (Ivy)

Granblue Fantasy Versus

Teiga (Lancelot, Percival) Kuro (Cagliostro, Percival) Beesu (Belial)

Melty Blood Type Lumina

Ralerina Lennox LocalJanitor

Mortal Kombat 11

aniel „TheMightyUnjust“ Taibot (Spawn) George „Grr“ Foulkes Jr. (Geras) ElCucuyFGC (Kotal Kahn)

