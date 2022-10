Tennis: Doping-Experte Sörgel äußert sich zur Halep-Suspendierung - "Hat sich verschätzt"

Halep stritt sofort nach Veröffentlichung jegliche Vorwürfe ab. In einem emotionalen Statement versicherte sie, nicht betrogen zu haben: „Ich werde bis zum Ende kämpfen. Hier geht es nicht um Geld oder Titel, es geht um die Liebe zu diesem Spiel, das ich seit 25 Jahren betreibe.“

Halep erklärte Tennisjahr 2022 für beendet

Sörgel glaubt hingegen: „Die Konzentration ist so niedrig, weil sie die Tabletten scheinbar mit einem in der Tennis-Szene bekannten Abstand zum Wettbewerb eingenommen hat.“

Halep hatte sich nach ihrer Erstrunden-Niederlage in New York einer Operation an der Nase unterzogen und ihr Tennisjahr 2022 Mitte September für beendet erklärt.