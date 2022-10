NBA: Schröder plant Blitz-Comeback

Dafür habe er schon "am fünften Tag nach der OP mit dem Fitnesstraining begonnen". Am 17. Oktober hatte die Franchise den Eingriff bei Schröder bekannt gegeben.

Die Rückkehr nach LA sei für ihn "eine Herzensangelegenheit" gewesen. "Für mich fühlt es sich so an, als müsse ich etwas richtigstellen", sagte Schröder, der bereits in der Saison 2020/21 für den 17-fachen NBA-Champion gespielt hatte: "Ich will die Lakers-Atmosphäre spüren, die Fans erleben, aber auch sehen, was der Verein für mich tun kann."