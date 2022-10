Anzeige

Robert Lewandowski: Hat sich der Ex-Bayer verändert? So wird der Barca-Star in Spanien gesehen Lewandowskis Wandel

So ergeht es Nagelsmann seitdem Lewandowski weg ist

Kerry Hau

Robert Lewandowski ist beim FC Barcelona in aller Munde. Welchen Eindruck hinterlässt der Ex-Bayern-Star bislang an seiner neuen Wirkungsstätte? SPORT1 hat sich umgehört

Es wird ein besonderes Wiedersehen im Camp Nou!

Am Mittwochabend empfängt Robert Lewandowski „seinen“ FC Bayern zum Schlagabtausch in der Champions League. (Champions League: FC Barcelona - FC Bayern München, 21 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Wie gefährlich wird er diesmal für die Mannschaft von Julian Nagelsmann? Die Tor-Ausbeute des Polen in der spanischen Liga kann sich zumindest sehen lassen. Mit zwölf Treffer nach elf Spielen führt „Lewy“ die Torschützenliste an.

Allerdings: In Top-Spielen wie dem Clásico gegen Real Madrid und auch im Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand sowie beim ersten Duell mit seinem Ex-Klub aus München Mitte September blieb der 34-Jährige glücklos. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Lewandowski „schon jetzt ein Anführer“

Wie bewertet die spanische Presse seine bisherigen Leistungen? Und welchen Eindruck hinterlässt Lewandowski auch als Mensch an seiner neuen Wirkungsstätte? SPORT1 hat bei fünf Sportjournalisten aus Spanien nachgefragt, die Barca täglich begleiten. Fakt ist: Vom Stinkstiefel Lewandowski ist in Katalonien nichts zu sehen.

Edu Polo (Mundo Deportivo): „Lewandowski hat sich wunderbar bei Barca integriert – nicht nur wegen seiner Tore. Er ist schon jetzt ein Anführer auf dem Platz. Uns beeindrucken nicht seine Tore, denn mit denen hatten wir gerechnet, dafür aber seine spielerische Finesse sowie die Demut und die Führungsstärke, die er an den Tag legt. Was mich persönlich überrascht hat, ist die Art und Weise, wie er mit den jungen Spielern umgeht, wie viel er mit ihnen spricht. Er ist ein Lehrmeister für die nächste Generation.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Frank Robert Romeo (TVE): „Obwohl er 34 ist, gibt Lewandowski Barca Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft. Was viele unterschätzt haben, sind seine spielerischen Fähigkeiten. Man merkt, dass er mit Guardiola zusammengearbeitet hat, weil er in jeder Situation sehr intelligente Entscheidungen trifft. Er ist nicht nur bester Torjäger, sondern auch bester Vorlagengeber – zusammen mit Dembélé. Zusätzlich strahlt er positive Energie aus, hat sich mit seiner Familie hervorragend eingelebt – und überträgt dieses gute Gefühl auf die Mannschaft.“

„Er ist Idol und Liebling der Fans“

Nahuel Miranda (Radio Marca): „Lewandowski ist schon jetzt der große Star bei Barca. Jeder in Spanien wusste, dass er ein geborener Torjäger ist, aber einige hatten Zweifel daran, ob er auch so performen würde wie in der Bundesliga. Die Barca-Fans haben inzwischen auch gemerkt, dass er nicht nur treffsicher ist, sondern auch unglaublich intelligent spielt. Lewandowski ist ein Ausnahmespieler, der besonders gut mit Pedri harmoniert. Wie bei Bayern auch erwarten die Leute hier in Spanien natürlich auch, dass er in den großen Spielen zur Stelle ist. Im Hinspiel gegen Bayern und im Clásico war das nicht der Fall, aber gegen Inter war er an einem Tag, an dem das Kollektiv versagte, noch der Beste.“

Anzeige

Damià Lopez (RAC1): „Es ist bemerkenswert, wie schnell sich Lewandowski bei Barca eingefügt hat. Man kann schon jetzt sagen, dass er ein Idol und Liebling der Fans ist. Man sieht ihm täglich an, dass er sich mit seinem Wechsel hierher einen Traum erfüllt hat, er ist glücklich und will unbedingt etwas bewegen. Ein Super-Transfer – trotz seines Alters. In der bisherigen Saison ist er mit Abstand der beste Spieler bei Barca und der Hauptgrund dafür, warum sich der Verein in dieser Saison trotz der Clásico-Niederlage gegen Real Hoffnungen auf den Gewinn der Meisterschaft machen kann.“

Juanma Romero (Team Barça Podcast): „Ich hatte vor kurzem Domenec Torrent, den ehemaligen Co-Trainer von Pep Guardiola in München, zu Gast in meinem Podcast. Er beschrieb Lewandowski als ‚stillen Anführer ohne Ego‘. Und genau diesen Eindruck hinterlässt er seit seiner Ankunft in Barcelona. Er opfert sich auf, er geht voran, er hilft den Jüngeren. Ich habe ihn bei Bayern schon jahrelang genau beobachtet und über ihn gestaunt – und trotzdem hat es mich überrascht, wie hungrig, motiviert und demütig er mit 34 noch ist, obwohl er eigentlich alles erreicht hat. Lewandowski ist ein Segen für diesen Verein.“