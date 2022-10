De Ligt: „Bin jetzt hier angekommen“ - Lob von Nagelsmann

Das beruht auf Gegenseitigkeit. "Es war die absolut richtige Entscheidung von uns, ihn zu holen", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat für de Ligt stolze 67 Millionen Euro an Juventus Turin bezahlt und den Verteidiger mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Er absolvierte 15 der 18 Saisonspiele und stand zwölfmal in der Startelf.

Was ihm hilft: Dass er bei den Bayern „ähnlich“ spielen muss wie zu Beginn seiner Karriere bei Ajax Amsterdam. „Die Höhe der Verteidigung ist das Wichtigste, dass du immer bereit bist, die Restverteidigung zu organisieren und viele Zweikämpfe spielst, im Eins-gegen-eins“, sagte er. In Turin habe er „mehr nach hinten“ verteidigen müssen und in drei Jahren „sehr viel gelernt, das kann man jetzt sehen“.