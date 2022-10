Kobel als unwissender BVB-Held: „Sind wir weiter?“

Und, selbstverständlich, weil es Gregor Kobel gibt. Der Torhüter ahnte beim Foulelfmeter von Riyad Mahrez (58.) die Ecke und war auch sonst ein enorm sicherer Rückhalt gegen Erling Haaland und die anderen Top-Stars der Tormaschine ManCity. Dabei hatte er neun Tage zuvor noch schwer in der Bundesliga gepatzt: Das 0:2 beim Spitzenreiter Union Berlin leitete er mit einem folgenschweren Ausrutscher ein.

"Es war sehr, sehr wichtig, dass wir uns mal belohnen", sagte Kobel nun. Dass das Gruppenfinale beim FC Kopenhagen am 2. November kein "Endspiel" um die K.o.-Runde wird, erleichterte alle: "Wir sind superhappy, dass wir uns qualifiziert haben." Das Unentschieden gehe "am Ende sicher in Ordnung".