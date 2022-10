3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – MSV Duisburg (Freitag, 19:00 Uhr)

Den Zebras steht bei Wiesbaden eine schwere Aufgabe bevor. Am letzten Spieltag nahm die SV Wehen Wiesbaden gegen den TSV 1860 München die zweite Niederlage in dieser Spielzeit hin. Zuletzt spielte Duisburg unentschieden – 1:1 gegen den FC Viktoria Köln.

Auf des Gegners Platz hat der MSV Duisburg noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sechs Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer die Elf von Torsten Ziegner als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 29 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Nach zwölf ausgetragenen Partien ist das Abschneiden der Zebras insgesamt durchschnittlich: vier Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte Duisburg lediglich einmal die Optimalausbeute.