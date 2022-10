Champions League: City muss der BVB-Maßstab sein! SPORT1-Kommentar von Patrick Berger

Borussia Dortmund zeigt gegen Manchester City ein in Sachen Einsatz überragendes Spiel. Dieses hat gezeigt, was für das Team möglich ist. Ein Kommentar.

Der in dieser Saison oft wackelnde und an dieser Stelle zurecht kritisierte BVB hat dem haushohen Favorit Manchester City alles abverlangt und ein 0:0 erkämpft .

Viel wichtiger noch: Die Dortmunder haben ihre Euro-Blamagen aus der Vorsaison (raus in der CL-Gruppenphase! Raus in der Zwischenrunde der Europa League) wieder gutgemacht und sind zurück auf Europas Fußball-Landkarte. Sie gehören zu den 16 besten Teams und mischen wieder mit im Konzert der ganz Großen. Das ist gut und wichtig für das Selbstverständnis des zuletzt arg strauchelnden und sich nach Erfolgen sehnenden Pott-Klubs.

Hummels geht seit Wochen mit Leistung voran

Gut sind aus BVB-Sicht zudem folgende Erkenntnisse: Die Stars können es also doch - wenn sie wollen! Die „intrinsische Motivation“ - also der Eigenantrieb von innen heraus - die Trainer Edin Terzic in manchen Spielen in dieser Saison bei seinen Jungs vermisst hatte, war gegen das Starensemble da. Jeder kämpfte für jeden. Jeder warf sich mit Herz in die Bälle. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)