Stimmen BVB - Manchester City: Chefkritiker Hummels mit Sonderlob: "Er hat geackert wie ein Stier"

Der BVB macht mit einer starken Leistung das Achtelfinale der Champions League klar. Karim Adeyemi verdient sich ein Sonderlob von Mats Hummels. Die Stimmen zum Spiel.

Der BVB ist zurück in der K.o.-Runde der Champions League.

Den Dortmundern reichte am fünften Spieltag der Gruppenphase ein 0:0 gegen Manchester City, um nach dem frühzeitigen Aus in der letzten Saison dieses Mal das Ticket für das Achtelfinale zu lösen.

Erling Haaland blieb bei der Rückkehr in den Signal Iduna Park blass und musste bereits zur Pause raus. Stattdessen rückte ein Offensivmann des BVB in den Fokus, weil er auch defensiv ackerte, was ihm ein Sonderlob des zuletzt so kritischen Mats Hummels einbrachte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

SPORT1 fasst die Stimmen von Amazon Prime zusammen.

Gregor Kobel (Torwart BVB): „Es war sicher sehr sehr wichtig für uns heute, nicht zu verlieren. Heute waren wir sehr diszipliniert. Wir wollten da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir hatten auch die ein oder andere Chance, um in Führung zu gehen. Am Ende geht das 0:0 in Ordnung.“

... über den gehaltenen Elfmeter: „Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, dass Erling den Elfmeter schießt. Er ist ein super Typ, wir hatten im Training das ein oder andere Battle. Es war schön, ihn zu sehen.“

Edin Terzic (Trainer BVB): „Es war anstrengend für uns alle. Wir wollten bis zum Ende durchziehen. Wir haben uns endlich mit dem Punkt belohnt. In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir hatten richtig viele gute Chancen, haben sie vom eigenen Tor ferngehalten. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so gut am Ball, mussten leiden und haben es angenommen. Deshalb sind wir heute in die nächste Runde eingezogen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

... über Erling Haalands unauffällige Rückkehr nach Dortmund: „Ich hätte mir gewünscht, dass Erling auch in Manchester sentimental gewesen wäre. Ich finde, es ist ein riesiges Kompliment für uns, dass Erling lange nicht zu sehen war.“

... über Karim Adeyemi: „Karim musste sehr tiefe Wege machen in der Verteidigung. Aber der Gegner hat das gefordert. Wenn Karim dann nach vorne marschieren kann, haben wir gesehen, was das bewirken kann.“

Adeyemi „hat geackert wie ein Stier“

Mats Hummels (Verteidiger BVB): „Wir wollten endlich ManCity schlagen. Wir waren immer nah dran. Ich glaube, es ist dann auch meine Aufgabe, voranzugehen. Wenn ich vor zwei Wochen dann auch kritisiere, muss man von mir erwarten, dass ich leistungstechnisch und auch von meiner Art her vorangehe. Das versuche ich und da waren wir heute viele auf dem Platz. Nur so kannst du gegen so eine Mannschaft spielen.“ (Einzelkritik: Hummels weltklasse)

... über die Einstellung: „In der ersten Halbzeit müssen wir führen, vielleicht mit mehr als nur einem Tor. In der zweiten Halbzeit haben wir gelitten, hatten weniger Zugriff. Dennoch haben wir uns voll reingehauen. Insbesondere möchte ich Karim Adeyemi hervorheben, der die rechte Seite beackert hat wie ein Stier.“

... über den Man-of-the-Match-Award: „Schönes Ding. Das Teil bekommt sonst immer Jude Bellingham.“

... über Erling Haaland: „Gegen Erling ist es unheimlich schwer. Man muss immer bereit sein.“

Jude Bellingham (Mittelfeldspieler BVB): „Der Achtelfinaleinzug ist wichtig für uns, weil wir das im letzten Jahr nicht geschafft haben. Das war definitiv einer der enttäuschendsten Momente meiner Karriere, im letzten Jahr auszuscheiden. Wir wollen so weit wie möglich kommen und die Fans durch ganz Europa mit uns nehmen.“

... über die Partie: „In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner gut von unserem Tor ferngehalten. Wir haben Erling dadurch gut gestoppt. Zum Glück hat er nur 45 Minuten gespielt. Wir sind sehr froh, die Null heute gehalten zu haben.“

... über seinen fehlenden Schuh nach Abpfiff: „Ich habe meinen Schuh ausgezogen, weil ich leichte Schmerzen am Knöchel habe. Bis zum nächsten Spiel wird es hoffentlich wieder besser.“

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): „In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich besser gespielt. In der ersten Hälfte haben wie Bälle verloren und sind in einige Konter gelaufen. Wir haben ein wenig gelitten, weil unser Spiel am Samstag so anspruchsvoll war. Aber wir sind Gruppensieger und im Achtelfinale.“

... über die Haaland-Auswechslung: „Erling hatte vor dem Spiel ein wenig Fieber, Joao Cancelo auch. Sie waren müde also haben wir Veränderungen vorgenommen.“

... über den vergebenen Elfmeter: „Seitdem ich hier bin, haben wir 24 oder 25 Elfmeter verschossen. Das ist zu viel. Man muss immer den Mut bewundern. Aber so viele Elfmeter zu vergeben, ist ein Problem. Da müssen wir uns verbessern. Es kommt auf Feinheiten an in diesem Wettbewerb und Elfmeter können den Unterschied ausmachen.“

