Champions League: Deshalb wurde Haaland ausgewechselt! City-Star angeschlagen gegen BVB

Erling Haaland bleibt im Spiel gegen den BVB zur Pause in der Kabine. Sein Trainer Pep Guardiola erklärt den Grund.

Seine Rückkehr an alte Wirkungsstätte hatte sich Erling Haaland sicher anders vorgestellt.

Der norwegische Stürmer von Manchester City bliebt in der ersten Hälfte des Champions-League-Spiels beim BVB (0:0) glücklos - und blieb zur Überraschung vieler zur Pause draußen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Für Haaland, der im Hinspiel noch den Siegtreffer markiert hatte, war es das erste CL-Spiel in dieser Saison ohne Tor. In seinen ersten drei Partien traf der 22-Jährige fünfmal, am vierten Spieltag beim FC Kopenhagen wurde er geschont.