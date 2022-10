Einzelkritik BVB vs. Manchester City: Weltklasse-Hummels schaltet Haaland aus

Das Team von Edin Terzic erkämpfte sich gegen das übermächtige Manchester City ein 0:0 (0:0) und löste so vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde.

GREGOR KOBEL: Der Schweizer hatte anfangs sicherlich mit mehr Beschäftigung gerechnet. Weil seine Vorderleute so gut verteidigten, musste der Keeper kaum einspringen - und als er plötzlich gebraucht wurde, war er da! Parierte den Elfmeter gegen Mahrez (58.) und hielt sein Team so im Spiel. Hielt später auch gegen Gündogan und Alvarez richtig gut (67./68.). Überragend! SPORT1 -Note: 1

Hummels schaltet Haaland aus

MATS HUMMELS: Weltklasse! Schaltete Tormaschine Haaland aus. Stand dem Norweger immer wieder auf den Füßen, rettete gleich zweimal hintereinander ganz stark gegen ihn (18.). Macht er so weiter, kommt Hansi Flick bei der WM in Katar gar nicht am Weltmeister von 2014 vorbei. Eine 1 mit Sternchen. SPORT1-Note: 1