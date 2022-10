PSG, Benfica und Chelsea begleiten BVB ins Achtelfinale

Das Achtelfinale in der Fußball-Champions-League hat am vorletzten Vorrunden-Spieltag weiter Konturen gewonnen.

Das Achtelfinale in der Fußball-Champions-League hat am vorletzten Vorrunden-Spieltag weiter Konturen gewonnen. Als Mannschaften Nummer sechs bis neun erreichten der frühere Titelträger FC Chelsea (Gruppe E) mit seinem Nationalspieler Kai Havertz, Paris St. Germain nach einer Gala seines Star-Ensembles sowie Benfica Lissabon (beide H) unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt zusammen mit Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund (G) die Runde der besten 16. Als Verlierer des Tages scheiterte Juventus Turin durch das 3:4 (1:3) in Lissabon schon in der Gruppenphase.