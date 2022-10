BVB holt entscheidenden Punkt, Leipzig dicht vor K.o.-Runde

Dortmund/Leipzig (SID) Der unüberwindbare Gregor Kobel entzückt die "gelbe Wand", Christopher Nkunku und Co. knacken den Titelverteidiger: Borussia Dortmund und RB Leipzig haben in hochklassigen Duellen gegen Manchester City und Real Madrid beeindruckt - doch vorerst folgte nur der BVB dem deutschen Rekordmeister Bayern München vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League.

Für Dortmund rückte Torwart Kobel in die Rolle des gefeierten Helden. Der Schweizer entschärfte in der 57. Spielminute einen Elfmeter von Riyad Mahrez - Haaland hatte zu diesem Zeitpunkt schon auf der Bank Platz genommen.

Für Leipzig um Trainer Marco Rose trafen Josko Gvardiol (13.), Nkunku (18.) und Timo Werner (81.), Vinicius Junior (44.) und Rodrygo (90.+4) brachten den Gruppenfavoriten Madrid wieder ran. Doch Leipzig setzte sich durch und hat das Achtelfinale vor Augen. Mit nun neun Punkten auf dem Konto liegt RB auf Rang zwei in der Gruppe F und hat im letzten Gruppenspiel gegen Schachtar Donezk am 2. November die besseren Karten, das Hinspiel hatte RB allerdings mit 1:4 verloren.

Im zweiten Durchgang drehte City dann auf, zeigte viel mehr Engagement. Der BVB ließ sich in eine dauerhafte Abwehrhaltung drängen und schaffte es selbst nur noch selten in den gegnerischen Strafraum. Einen Freistoß aus bester Position schoss Thorgan Hazard in die Mauer (74.).