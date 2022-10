Champions League: Gregor Kobel hievt den BVB ins Achtelfinale

„Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, dass Erling den Elfmeter schießt“, witzelte der Schweizer nach dem Spiel bei Amazon Prime . Allerdings wechselte Guardiola den Norweger bereits in der Halbzeit aus, nachdem er in den ersten 45 Minuten blass blieb.

Haaland freundlich von den Fans empfangen

Dortmund lässt beste Chancen liegen

Mahrez scheitert vom Punkt

Bernardo Silva ersetzte sodann Haaland, der beim 2:1 für Manchester im Hinspiel noch artistisch den Siegtreffer erzielt hatte. Silva leitete wenig später mit einem Steilpass den Angriff ein, den Can im Strafraum mit einem Foul an Mahrez unterband. Als Kobel dessen Schuss parierte, kochte das Stadion fast über.

City drehte nun auf, zeigte viel mehr Engagement. Der BVB ließ sich in eine dauerhafte Abwehrhaltung drängen und schaffte es selbst nur noch selten in den gegnerischen Strafraum. Einen Freistoß aus bester Position schoss Thorgan Hazard in die Mauer (74.).

Adeyemi „hat geackert wie ein Stier“

„Es war anstrengend für uns alle. Wir wollten bis zum Ende durchziehen und haben uns endlich mit dem Punkt belohnt. In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir hatten richtig viele gute Chancen, haben sie vom eigenen Tor ferngehalten. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so gut am Ball, mussten leiden und haben es angenommen. Deshalb sind wir heute in die nächste Runde eingezogen.“