BVB - City: Überraschung bei Haaland-Rückkehr

Alle Augen waren auf ihn gerichtet, doch am Ende war die Rückkehr von Erling Haaland in den Signal-Iduna-Park alles andere als spektakulär.

In jedem Fall fehlte er nach gut einer Stunde, als City einen Elfmeter bekam. Statt Haaland, der am Wochenende in der Premier League noch vom Punkt getroffen hatte, trat Riyad Mahrez an - und scheiterte an Gregor Kobel.