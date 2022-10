Fünfkampf: Entscheidung über Hindernisparcours im November

Der Weltverband UIPM wird im November entscheiden, ob das Springreiten im Fünfkampf durch eine Disziplin in einem Hindernisparcours ersetzt wird.

Der Weltverband UIPM wird schon im kommenden Monat entscheiden, ob das umstrittene Springreiten im Modernen Fünfkampf durch eine Disziplin in einem Hindernisparcours ersetzt wird. Das teilte der deutsche UIPM-Präsident Klaus Schormann am Dienstag mit. Beim Kongress des Verbandes am 12. und 13. November soll abgestimmt werden.