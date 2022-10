Champions League: FC Sevilla besiegt Kopenhagen - und kommt Dortmund näher

Der spanische Topklub, der sich in LaLiga in der Krise befindet, setzte sich am frühen Dienstagabend gegen den FC Kopenhagen mit 3:0 durch. Und hat nun fünf Punkte auf dem Konto. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Youssef En-Nesyri (in der 61. Spielminute), Isco (per traumhaften Schlenzer ins lange Eck in Minute 88) und Gonzalo Montiel (in der 92. Minute) trafen für Sevilla.