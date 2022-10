Vieira: "Türen für Schwarze nicht offen"

Nach Ansicht des Ex-Weltmeisters Patrick Vieira geben die Fußball-Klubs in England schwarzen Managern nicht die notwendigen Chancen.

„Die Türen zu Führungspositionen sind nicht offen für uns“, sagte der im Senegal geborene Coach des Londoner Premier-League-Vereins Crystal Palace in einem BBC -Interview.

Der Franzose Vieira ist schon unter den 20 Trainern der Premier League der einzige schwarze Coach. Einer vor Wochenfrist veröffentlichten Untersuchung zufolge sind im englischen Profi-Fußball lediglich 1,6 Prozent aller Stellen im Führungs- oder Eigentümerbereich mit Schwarzen besetzt. Der Anteil schwarzer Spieler in Englands höchster Spielklasse dagegen beträgt 43 Prozent.

Aus Vieiras Sicht herrscht "ein Mangel an Möglichkeiten. Es gibt einen Mangel an Kontakten, um schwarze Spieler schon früh mit Leuten zu vernetzen, die Entscheidungen treffen." Der französische WM-Champion von 1998 forderte deswegen, "dass uns mehr Gelegenheiten gegeben werden müssen, um zu zeigen, dass wir so gut sind wie jeder andere auch."