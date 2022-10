Champions League heute LIVE: Borussia Dortmund - Manchester City im TV, Stream, Live-Ticker

Viel fehlt nicht mehr zum letzten Schritt ins Achtelfinale: Borussia Dortmund will im vorletzten Gruppenspiel der Champions League den Deckel drauf machen.

Der BVB empfängt Spitzenreiter Manchester City als Gruppenzweiter - mit einem Sieg würden die Schwarz-Gelben in der Gruppe G nicht nur zum englischen Meister aufschließen, sondern auch das Ticket für die K.o.-Phase lösen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Terzic zieht Hazard auf die Guerreiro-Position

Im Vergleich zum 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart nimmt Edin Terzic zwei Veränderungen in der Startelf vor. Emre Can ersetzt den gelbgesperrten Salih Özcan im Zentrum, Thorgan Hazard rückt für Raphael Guerreiro, der nicht im Kader steht, in die Anfangself.