Bericht: Real Madrids Vereinspräsident Florentino Pérez an der Lunge operiert

Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, unterzog sich der 75-Jährige am Dienstag einem Eingriff, bei dem ein Knötchen aus der Lunge entfernt wurde. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, Pérez müsse sich nun ein paar Tage Ruhe gönnen, heißt es in dem Bericht weiter.

Er werde seine Arbeit aber in Kürze wieder aufnehmen können. Real spielt in der Champions League am Abend gegen RB Leipzig.