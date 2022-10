FC Bayern: So will Bayern Barca den Rest geben - PK mit Nagelsmann & de Ligt im Liveticker

Der FC Bayern kann einerseits befreit aufspielen, steht man doch bereits sicher im Achtelfinale der Königsklasse. Andererseits bietet sich den Bayern die Chance, den Gruppensieg perfekt zu machen - und zudem für einen Barca-GAU zu sorgen: das Aus in der Champions League im zweiten Jahr in Serie! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

+++ PK zu Ende +++

+++ Barca hat „super Kader“ +++

+++ Nagelsmann: Barca „extrem“ stark +++

Nagelsmann: „Das Hinspiel hätten sie auch gut gewinnen können. Aber wenn du in der Champions League diese 1-2 Spiele nicht gewinnst, dann wird es schnell sehr eng. Das ändert ja nichts an der extrem hohen Wettbewerbsfähigkeit von Barca - vor allem wenn man den Kader sieht.“

+++ Wie spielt Barca? +++

Nagelsmann: „Wir wissen natürlich nicht, was Barca vor hat. Es hängt viel davon ab, wie zum Beispiel Ansu Fati oder Raphinha trainiert haben. Ich denke aber, dass sie mit zwei Sechsen spielen - also mit de Jong und Busquets. Wir sind sehr gut vorbereitet auf jeden Fall.“

+++ Nagelsmann tut Dolmetscherin Gefallen +++

Nagelsmann: „Nicht wundern, dass ich so kurz antworte. Ich bin nicht schlecht drauf. Ich mache es der Dolmetscherin zu Liebe, dass ich kurz und nüchtern antworte. Dann hat sie heute zur späten Stunde nicht so einen harten Job.“

+++ Lieber Training oder Spiel? +++

Nagelsmann: „Ich mache gutes Training. Aber nicht so gutes Training, dass es mit einem Spiel in Barcelona mithalten kann.“

+++ Lewy? Nagelsmann ist glücklich +++

+++ Barca oder Inter? +++

+++ SPORT1-Nachfrage: Nagelsmann schwärmt von de Ligt +++

Nagelsmann: „Er ist sehr reif. Er weiß genau, was er gut kann und was nicht. An Dingen, die er nicht so gut kann, arbeitet er oder kann diese seht gut kompensieren. Er spielt sehr erwachsen, sehr clever und ohne Fehler. Er ist sich bewusst, dass er Innenverteidiger ist und kein Zehner. Es war absolut die richtige Entscheidung, ihn zu holen.“