Bundesliga-Ära geht zu Ende: Handball-Legende kündigt Abschied an

Klettert Lindberg auf Platz 1 der ewigen Torschützenliste?

In seiner Karriere hat der Däne für nur drei Vereine gespielt. 2007 wechselte der Rechtsaußen vom Viborg HK zum HSV Hamburg. Nach neun Jahren schloss er sich 2016 den Füchsen Berlin an. Ob ab der kommenden Spielzeit ein vierter Klub in seiner Vita dazukommt, steht noch in den Sternen.