Razzia bei Markus Krösche! Staatsanwaltschaft taucht bei Eintracht Frankfurts Sportvorstand auf

Frankfurt in Topform! Wie hoch können die Adler steigen?

Einen entsprechenden Bericht der Bild -Zeitung kann SPORT1 bestätigen. Zu der Razzia der Steuerfahnder kam es demnach am 18. Oktober. Neben Krösches Büro bei der Eintracht sollen auch dessen Haus sowie zwei Firmen durchsucht worden sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Am 18.10.2022 haben in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Münster, das sich gegen mehrere Beschuldigte richtet, an verschiedenen Orten strafprozessuale Maßnahmen stattgefunden“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt der Bild: „Es sind keine Festnahmen erfolgt. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang.“