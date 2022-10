Transfermarkt: Ex-Gladbach-Star Denis Zakaria bei Chelsea auf dem Abstellgleis

Es ist sogar noch schlimmer. In der Liga schaffte er überhaupt erst drei Mal den Sprung in den Kader - zu wenig für die Ansprüche des hochveranlagten Mittelfeldspielers. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Krach zwischen Zakaria und Mönchengladbach

Schnell eroberte er sich einen Stammplatz im Mittelfeld und war fortan kaum mehr wegzudenken. Der Mann mit den langen Beinen, der deswegen den Spitznamen „Krake“ bekam, räumte nicht nur vor der Abwehr auf, sondern schaltete sich immer wieder in die Offensive ein. 20 Torbeteiligungen standen am Ende seiner Gladbacher Zeit zu Buche.

Doch zum Ende seiner Zeit am Niederrhein kriselte es gewaltig mit dem Klub, bei dem ihm der internationale Durchbruch gelang. So scheiterten mehrere Versuche der Borussen, den Vertrag mit einem ihrer Leistungsträger über 2022 hinaus zu verlängern.

Zakaria wechselt zu Juve

Doch auch in der Serie A verlief es sportlich nicht besser. Nur viermal spielte er in der Liga über die volle Distanz. „Vielleicht war der Stil des Fußballs nicht so meiner. Die Mannschaft war viel hinten, hatte nicht so viel Platz. Ich bin ein Spieler, der viel Platz braucht für meine Läufe. In England passt das vielleicht besser für mich“, schilderte er in der Schweizer Zeitung Blick.