Champions League: Juventus, Chelsea und PSG LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Dienstagabend startet der 5. Spieltag in der Königsklasse. Dabei stehen die italienischen Vertreter besonders unter Zugzwang.

In ihren jeweiligen Gruppen befinden sich der AC Mailand und Juventus Turin nur auf Platz drei. Um den Sprung in das Champions-League-Achtelfinale zu schaffen, müssen Siege her. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

In der Gruppe E trifft der FC Shakthar Donetsk auf Celtic Glasgow. Der amtierende schottische Meister konnte in der Vorrunde bisher nur einen einzigen Punkt gewinnen. Im Hinspiel trennte man sich gegen den ukrainischen Vertreter mit einem 1:1.

So können Sie Zagreb - Milan, Salzburg - Chelsea und Benfica - Juve LIVE verfolgen:

„Do-or-die“-Spiele in Gruppe G und H

Ist auch für Juventus Turin schon in der Gruppenphase Schluss? In der Gruppe H kommt es gleich zu zwei „Do or die“-Spielen. Gewinnt das Starensemble von Paris gegen Maccabi Haifa, steht man sicher in der ersten K.o.-Runde.