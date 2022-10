Anzeige

Champions League: Wo läuft heute Abend was? FC Barcelona gegen FC Bayern & BVB gegen City LIVE im TV & Stream Wer überträgt Barcelona gegen Bayern?

Böses Omen? Dieser Schiri pfeift Barca-Bayern

SPORT1

Der 5. Spieltag der Champions League steht kurz bevor und bietet einige Kracher. SPORT1 erklärt, wie und wo Sie die Spiele im TV und Stream verfolgen können.

Der Spieltag des Wiedersehens steht an!

Wenn Robert Lewandowski am Mittwoch in seinem neuen Wohnzimmer auf seine alte Mannschaft trifft, geht es für Barcelona schon um alles. Die Katalanen benötigen dringend einen Sieg gegen den bereits fürs Achtelfinale qualifizierten FC Bayern, um theoretische Chancen auf ein Weiterkommen in der Königsklasse am Leben zu halten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Anzeige

In der eigenen Hand haben die Katalanen ihr Schicksal jedoch nicht mehr. Sollte Inter Mailand sein Heimspiel gegen Viktoria Pilsen gewinnen, würde dem FC Barcelona kein Szenario mehr helfen - und der zweite Abstieg in die Europa League in Folge offiziell sein.

In der Liga meldete sich Barca nach verlorenem Clásico (1:3) beeindruckend zurück und fuhr gegen den FC Villarreal (3:0) und Athletic Bilbao (4:0) zwei souveräne Siege ein.

Amazon Prime Video überträgt den BVB live und exklusiv

Doch auch der FC Bayern scheint nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten wieder in die Spur gefunden zu haben. Die Münchner glänzten beim 5:0-Sieg gegen Freiburg und beim 2:0-Auswärtssieg in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim und reisen mit Selbstvertrauen nach Katalonien. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Die Partie am Mittwochabend um 21:00 Uhr zeigt DAZN live und exklusiv. Der Streaming Sender überträgt 15 von 16 Königsklassen-Partien im Einzelspiel oder in der Konferenz, lediglich der Kracher zwischen Borussia Dortmund und Manchester City wird am Dienstag um 21:00 Uhr auf Amazon Prime Video übertragen.

SPORT1 begleitet alle Partien des 5. Spieltags der Champions League im LIVETICKER.

Alle CL-Spiele am Dienstag im Überblick

RB Salzburg - FC Chelsea 18:45 Uhr (DAZN)

FC Sevilla - FC Kopenhagen 18:45 Uhr (DAZN)

Dinamo Zagreb - AC Mailand 21:00 Uhr (DAZN)

RB Leipzig - Real Madrid 21:00 Uhr (DAZN)

- Real Madrid 21:00 Uhr Celtic Glasgow - Schachtar Donezk 21:00 Uhr (DAZN)

Borussia Dortmund - Manchester City 21:00 Uhr (Amazon Prime Video)

- Manchester City 21:00 Uhr PSG - Maccabi Haifa 21:00 Uhr (DAZN)

Benfica Lissabon - Juventus Turin 21:00 Uhr (DAZN)

Alle CL-Spiele am Mittwoch im Überblick

Club Brügge - FC Porto 18:45 Uhr (DAZN)

Inter Mailand - Viktoria Pilsen 18:45 Uhr (DAZN)

Ajax Amsterdam - FC Liverpool 21:00 Uhr (DAZN)

SSC Neapel - Glasgow Rangers 21:00 Uhr (DAZN)

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 21:00 Uhr (DAZN)

21:00 Uhr FC Barcelona - FC Bayern 21:00 Uhr (DAZN)

21:00 Uhr Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille 21:00 Uhr (DAZN)

- Olympique Marseille 21:00 Uhr Tottenham Hotspur - Sporting Lissabon 21:00 Uhr (DAZN)

Anzeige

Alles zur Champions League bei SPORT1