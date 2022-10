Gespräche laufen! FC Schalke pokert um Reis - VfL Bochum will aber höhere Ablöse für Trainer

Schalke 04 will zeitnah seinen neuen Chefcoach vorstellen. In den Verhandlungen mit einem Trainer gibt es Fortschritte, allerdings bleibt die Ablöse der Knackpunkt.

Schalke und Bochum verhandeln über Ablöse

Die Bochumer wollen Reis nicht so einfach zu einem direkten Konkurrenten ziehen lassen und beharren auf einer - für Schalke - zu hohen Ablösesumme. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Schalke will den Deal eigentlich noch am Dienstagabend unter Dach und Fach bringen. Die Trainingseinheit am Mittwoch soll ein neuer Trainer leiten. Das wurde auch den Spielern mitgeteilt.