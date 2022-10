Episches Comeback! Halo Worlds lässt Fans ausflippen

Was für ein Comeback bei den Halo Weltmeisterschaften! © Xbox Game Studios

Mit drei Auftaktsiegen in der Gruppenphase zog OpTic souverän in die K.o.-Phase ein. Darauffolgend konnten G1, Sentinels und Native Red überzeugend geschlagen werden und so wartete OpTic gespannt auf seinen Finalgegner, der aus dem Lower Bracket ermittelt werden würde.