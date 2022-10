Tennis: Otte verpasst Achtelfinale in Wien

Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Wien das Achtelfinale verpasst.

Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Wien das Achtelfinale verpasst. Gegen den Briten Daniel Evans verlor der Kölner, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war, am Dienstag in Runde eins mit 4:6, 6:7 (3:7).