Volleyball: Bittere Nachricht für Frauen-Nationalmannschaft - Janiska hört im DVV-Team auf

Führungsspielerin Jennifer Janiska beendet Ende des Jahres ihre Karriere in der Volleyball-Nationalmannschaft. Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstagnachmittag bekannt.

„In den vergangenen zehn Jahren war ich jeden Sommer mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ich habe diese Zeit geliebt, aber auch viele private Anlässe verpasst. Vor allen Dingen in den letzten Monaten ist die Überlegung gereift, Familie und Freunden mehr Zeit in meinem Leben einzuräumen. Auch die schönste Zeit in der Nationalmannschaft hat irgendwann ein Ende und ich habe für mich beschlossen, dass er jetzt gekommen ist“, begründete die 28-Jährige ihre Entscheidung. Sie betonte, dass sie mit sich „im Reinen“ sei.