CL: Xavi hat nur "geringe Hoffnung" vor Bayern-Spiel

„Es gibt nur noch eine geringe Hoffnung. Wir haben unser Schicksal nicht mehr in unseren Händen“, sagte Xavi vor dem Duell am Mittwoch ( 21 Uhr im LIVETICKER ).

Die Begegnung gegen die Bayern werde aber so oder so „sehr kompliziert“, sagte Xavi: „Wir müssen beweisen, dass wir gegen diese Art von Teams bestehen können, egal was in Mailand passiert.“