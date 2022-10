„Dann hast du keine Chance!“ - Ewald Lienen sieht Problem für BVB vor Champions-League-Duell mit Haaland & ManCity

"Wenn Dortmund ein Problem hat, haben sie es in der Defensive"

Vor dem Rückspiel-Hit zwischen Borussia Dortmund und Manchester City benennt Ex-Coach Ewald Lienen ein eklatantes Problem. Kritik gibt es dabei auch an BVB-Trainer Edin Terzic .

Diese eine Problemzone von Borussia Dortmund in der Defensive treibt auch Ewald Lienen um.

Vor dem Duell zwischen dem BVB und Manchester City (ab 21 Uhr im Liveticker) in der Champions League hat Ex-Bundesligatrainer bei Rudi Brückner - Der Talk am Montag auf SPORT1 dazu auch Edin Terzic ins Visier genommen.

„Ich habe nicht verstanden, warum Edin – ein Toptrainer - plötzlich einen Mittelstürmer rausnimmt und einen Innenverteidiger bringt. Das geht meistens in die Hose“, sagte Lienen mit Blick auf das späte 1:2 der Borussen im Hinspiel in Manchester.

Das kreidet Lienen BVB-Coach Terzic an

Die Niederlage kreidete der 68-Jährige teilweise denn auch dem BVB-Coach an. Denn: Durch die fehlende Entlastung nach vorn infolge des Wechsels seien die Dortmunder unter immensen Druck geraten.

Zwangsläufige Folge laut Lienen: „Wenn dann so eine Flanke kommt, dann hast du gegen Haaland keine Chance. Es ist möglich, wenn du sie richtig verteidigst und mutig bist.“

Dortmunder Problem liegt „in der Defensive“

Insgesamt bescheinigte Lienen den Dortmundern in Manchester allerdings eine gute Leistung, wenngleich Erling Haalands Siegtreffer für die Engländer den durch Jude Bellingham in Führung gegangenen BVB am Ende leer ausgehen ließ.