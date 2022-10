Frankfurt gegen Marseille unter Zugzwang: "Fühlen uns bereit"

Oliver Glasner verspürt vor den entscheidenden Duellen um das Weiterkommen in der Champions League keinen besonderen Druck.

Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt verspürt vor den entscheidenden Duellen um das Weiterkommen in der Champions League keinen besonderen Druck. „Wir fühlen uns bereit für diese Ausgangsposition“, sagte der Österreicher vor dem Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Olympique Marseille. Die Konstellation in Gruppe D habe „keinen Einfluss“ auf die Herangehensweise.