FIFA 23: UEFA Women’s Champions League kommt Anfang 2023

Bald erhalten auch die Frauen ihre UEFA Champions League in FIFA 23 © EA Sports

Nach der Einführung von Frauen-Vereinsmannschaften in FIFA 23, erweitert EA das Angebot von Frauenfußball demnächst auch um die Women‘s Champions League.

Schon in FIFA 16 ermöglichte EA es SpielerInnen, auch mit Frauenmannschaften auf den virtuellen Rasen zu treten. Das Angebot von einer Auswahl an Nationalmannschaften blieb lange jedoch der einzige Schritt in Richtung Frauenfußball – bis FIFA 23 kam.