Cristiano Ronaldo nach Suspendierung zurück im Training - wie geht's bei Manchester United weiter?

CR7-Zukunft: "Ich mag die Vorstellung Ronaldo und Messi in einem Team"

Nach seiner Suspendierung erscheint Cristiano Ronaldo am Dienstag zum Training von Manchester United. Eine Aussprache mit Trainer Erik ten Hag wird erwartet, Englands Presse fiebert am „Ron-D-Day“ mit. Wie geht‘s mit dem Weltstar weiter?

Zumindest ist der zuvor suspendierte Weltstar von Manchester United am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und hat gemeinsam mit seinen Mitspielern die Vorbereitung für das Europa-League-Spiel gegen Sheriff Tiraspol begonnen. (Europa League: Manchester United - Sheriff Tiraspol, Donnerstag ab 21.00 Uhr im Liveticker)

Der Premier-League-Klub postete Trainingsfotos mit CR7. Zuvor war Ronaldo mit seinem Bentley am United-Trainingsgelände vorgefahren - am von der englischen Presse zum „Ron-D-Day“ hochgejazzten Tag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Daraufhin warf ihn der niederländische Coach aus dem Kader für das Topspiel beim FC Chelsea am Samstag (1:1). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Für den Dienstag war eine Aussprache zwischen CR7 und Trainer ten Hag erwartet worden. Das englische Boulevard-Blatt The Sun hatte sogar berichtet, dass nur eine Entschuldigung Ronaldos die Wogen glätten würde. Ob dies stattgefunden hat, ist unklar. Seitens des Vereins gab es noch keine Informationen zu einer Begnadigung Ronaldos.

Ronaldo fristet in der laufenden Saison vor allem in der Liga ein Reservisten-Dasein, stand nur zwei Mal in der Startelf. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)