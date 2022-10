Anzeige

RLCS: 5-mal Overtime! NA-Regional sorgt für längstes Finale aller Zeiten RLCS: Gewinner brauch 5 Verlängerungen

Noch nie musste ein Finale in Rocket League in fünf Verlängerungen gehen © Psyonix

Jonas Herrmann

Version1 hat das zweite Regional des Fall Splits in der NA-Region gewonnen. Die Wettbewerbsdichte war dabei so groß wie lange nicht. Im Finale wurde es historisch.

Die RLCS Saison 2022-23 ist in vollem Gange. Am Wochenende stand das zweite Regional in der NA-Region an. Nachdem FaZe Clan zwei Wochen zuvor als Sieger hervorgegangen war, ging das Team als Favorit an den Start. Am Ende war es aber Version1, die den längsten Atem bewiesen und den Sieg einfahren konnten. Das Major-Rennen ist nach wie vor komplett offen,

RLCS 2022/2023: Hochklassiges Regional

Wie immer im Fall Split stand Freitag zuerst die Swiss Stage an, die schon eine erste faustdicke Überraschung parat hielt. Die Worlds-Finalisten von G2 Esports wirken nach den klaren 3:0 Siegen gegen Version1 und 26 Rising auf dem besten Weg ins Viertelfinale, zogen dann aber gegen FURIA Esports, Spacestation Gaming und Gen.G Mobil1 Racing den kürzeren und mussten schon früh die Segel streichen.

FURIA und FaZe kamen mit jeweils 3:0 Serien perfekt durch die Swiss Stage, NRG und Complexity Gaming blieben bei je drei Siegen und einer Niederlage souverän. Version1 und Gen.G mussten über die vollen fünf Matches gehen, um sich für den Samstag zu qualifizieren.

Dort zeigte sich dann erstmals, wie hochklassig das Klassement in Nordamerika in dieser Saison bestückt ist. Alle vier Viertelfinals konnten erst in Spiel Sieben entschieden werden. Gen.G schickte FaZe nach Hause, Version1 schlug FURIA, NRG und Spacestation konnten sich OpTic Gaming und Complexity durchsetzen.

Historisch: Version1 setzt sich dramatisch durch

Der Championship Sunday begann dann mit den Halbfinals, in denen Version1 und Gen.G jeweils mit 4:1 Spielen siegreich blieben. Das große Finale brachte dann wieder mehr Spannung. Es ging hin und her, Gen.G konnte zwei Matchbälle in der Nachspielzeit abwehren und so musste die Entscheidung erneut im siebten Spiel fallen.

Auch hier war nach den regulären fünf Minuten kein Sieger gefunden und es ging erneut in die Overtime. Hier gelang Version1 nach etwas mehr als einer Minute der entscheidende Treffer. In fünf der sieben Spiele mussten die Teams in die Nachspielzeit, wodurch das Finale zum längsten in der Geschichte der RLCS avancierte.

Gen.G liegt nach zwei zweiten Plätzen in der Major-Wertung auf dem ersten Platz, dahinter folgen Version1 und FaZe punktgleich. Spacestation hat auf Position vier einen kleinen Puffer, aber danach konkurrieren noch ganze sechs Teams um die verbleibenden Plätze für das Fall Major in Rotterdam.