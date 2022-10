Dota 2 WM 2022: Top-4 im Favoritencheck - gewinnt ein Deutscher endlich wieder die Schale?

Vier Teams kämpfen um die WM-Schale in Dota 2. Wer spielt gegen wen und wie konnte es so weit kommen?

Die letzte Woche der Dota 2 Weltmeisterschaft 2022 ist angebrochen. Aus 20 Teams in der Gruppenphase greifen nun die besten vier nach der Krone. Team Secret, Tundra Esports, Team Aster und Team Liquid spielen am Finalwochenende um die höchste Ehre im Dota-eSports.

Team Secret vs. Tundra Esports – Auferstanden aus Ruinen

Team Secret ist in dieser Saison der hohen Qualität des europäischen Wettbewerbs zum Opfer gefallen. In allen drei Touren des Dota Pro Circuits 2021/2022 landete das Team nur auf dem fünften Platz – zu wenig, um an Major-Turnieren teilzunehmen. Das Esports Team des Jahres 2020 hatte das erste Mal seit vielen Jahren offenkundige Roster-Probleme. Mit dem Transfer von Remco „ Crystallis “ Arets und Roman „ Resolut1on “ Fomynok bekamen sie gerade noch rechtzeitig die erwartete Leistung auf die Map.

Tundra Esports wirkt wie ein Team, das die größte Entwicklung der letzten 24 Monate durchgemacht hat. Seit Gründung 2021 ist der deutsche Midlaner Leon „Nine“ Kirilin an Bord der Londoner Organisation. Das Team wuchs harmonisch zusammen und spielte sich konstant in den Rängen nach oben. Ihren absoluten Höhepunkt scheinen sie jetzt beim The International 2022 erreicht zu haben. Als einziges der WM sind sie noch ungeschlagen und haben erst vier Maps abgeben müssen.