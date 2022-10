Anzeige

Formel 1: Wie ein F1-Plan zur Farce verkommt Wie ein F1-Plan zur Farce verkommt

Neue F1-Regeln beschlossen

Manuel Habermeier

Gut ein Jahr nachdem Liberty Media das Formel-1-Ruder übernommen hatte, wurde Hanoi als erste neue Strecke unter der Ägide der neuen Bosse in den Kalender aufgenommen. Vier Jahre später spricht kaum noch jemand über dieses Rennen.

Vor vier Jahren klang alles perfekt!

Die Liberty Media Group verkündete im November 2018, dass ab 2020 ein Rennen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi in den Kalender aufgenommen würde. Es war die erste neue Strecke in der Formel 1, seit die US-Amerikaner das Ruder der Königsklasse im Januar 2017 übernommen hatten.

„Gemeinsam mit der Stadt haben wir einen Kurs entwickelt, der nicht nur ein echter Test für die Fahrer ist, sondern auch den Fans bestes Rennvergnügen bereiten wird“, sagte der damalige Formula-One-Group-CEO Chase Carey nach der Vertragsunterzeichnung, der eine Laufzeit von zehn Jahren beinhaltete.

Im Herbst 2022 ist von dieser Euphorie nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil, das geplante Rennen auf dem Hanoi Street Circuit ist still und leise in der Versenkung verschwunden. Auch im bereits vorgestellten F1-Kalender 2023 findet sich die Strecke nicht. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Hanoi Street Circuit: Es war alles bereit für ein F1-Fest

Dabei stand dem Start in Hanoi in der Saison 2020 nichts mehr im Wege. Der Kurs war für über 600 Millionen Euro von dem vietnamesischen Mischkonzern Vingroup (Hauptsitz in Hanoi) gebaut worden. Auch die jährlichen Kosten sollten vollständig vom größten privaten Konglomerat des Landes übernommen werden.

Der 5,6 km lange Hanoi Street Circuit, der nur in Teilen als dauerhafte Rennstrecke konzipiert war, ähnelte in seinem Layout den Strecken in Kanada und Miami, hat aber einige permanente Kurven, die von Suzuka und Monaco inspiriert sind. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Wie nahe die Formel 1 vor ihrem ersten Rennen in Vietnam stand, zeigt die Tatsache, dass der Hanoi-GP im PC-Spiel F1 2020 zu fahren ist. Es bleibt aber wohl die einzige Möglichkeit, jemals F1-Boliden über die Straßen Hanois heizen zu sehen.

Corona und Korruption kegeln Hanoi aus dem Kalender

In der geplanten Premierensaison machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Nach der Absage des Saisonauftakts in Australien wurden auch die für Ende März und Anfang April geplanten Grand Prix in Bahrain und Vietnam gecancelt.

„Die weltweite Situation rund um Covid-19 ist schwer einzuschätzen“, erklärte Carey: „Wir haben deshalb unsere Entscheidung gemeinsam mit den Veranstaltern getroffen, um die Sicherheit aller Beteiligten in der Formel 1 nicht zu gefährden.“

Die Formel 1 wird in Hanoi wohl ein Traum bleiben

Und das Pech blieb dem Hanoi-GP treu. Der damalige Vorsitzende des Volkskomitees Hanoi (vergleichbar einem Bürgermeister) Nguyen Duc Chung war der größte Fürsprecher für das F1-Projekt in seiner Stadt. Dessen Ziel war es, das biedere Image der vietnamesischen Hauptstadt aufzupolieren und den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes widerzuspiegeln.

Im August 2020 wurde er jedoch wegen Korruption aus dem Amt entfernt. Um die Wasserverschmutzung zu bekämpfen, hatte Chung vom deutschen Unternehmen Watch Water Company das Mittel Redoxy-3C geordert.

Dieses sollte über Arktic gekauft werden. Zusammen mit deren Direktor Nguyen Truong Giang und Vo Tien Hung, dem damaligen Generaldirektor der Hanoier Abwasser- und Kanalbetriebe, hatte er dabei Gelder in die eigene Tasche gewirtschaftet. Als in dieser Untersuchung auch noch die Weitergabe geheimer Unterlagen aufgedeckt wurde, verurteilte ihn ein Gericht zu zehn Jahren Gefängnis.

Das Aus kommt still und leise

Dies scheint das endgültige Aus Hanois als Formel-1-Gastgeber besiegelt zu haben - auch wenn es nie offiziell kommuniziert wurde.

Aber auch vor Ort scheint niemand mehr ernsthaft damit zu rechnen, dass Max Verstappen oder Lewis Hamilton hier mal um WM-Punkte kämpfen werden. Teile der Zuschauertribünen wurden zwischenzeitlich wieder abgebaut und ganze Streckenabschnitte sind bereits in anderer Verwendung. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Lediglich der Schriftzug Vietnam prangt noch gut leserlich auf dem als Start- und Zielgeraden vorgesehen Streckenteil.

So bleibt den Fans lediglich das PC-Game, um den Formel-1-Flair in Hanoi genießen zu können.