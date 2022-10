Anzeige

Spitze gegen BVB wegen Haaland? City-Coach Guardiola schwärmt von Fitness des Ex-Dortmund-Stars Pep-Spitze gegen BVB wegen Haaland?

Unterstellt Guardiola dem BVB hier schlechte Arbeit?

SPORT1

Pep Guardiola schwärmt von Erling Haaland und dessen herausragender Physis. Ein Wink auf die medizinische Betreuung des Ex-Dortmunders bei ManCity lässt sich auch als Spitze gegen den BVB deuten.

Alle Augen sind auf ihn gerichtet: Wenn Borussia Dortmund im Gruppenphasen-Rückspiel der Champions League erneut auf Manchester City trifft (ab 21 Uhr im Liveticker), dann gilt auch Erling Haaland einmal mehr die größte Aufmerksamkeit.

Der frühere BVB-Starstürmer, der seinem Ex-Team im ersten Vergleich eine schmerzhafte Niederlage zugefügt hatte mit dem 2:1-Treffer für die Engländer, dürfte sich auch bei der Rückkehr an alte Wirkungsstätte wieder einiges vorgenommen haben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Schlecht für die Schwarz-Gelben dabei: Der in Dortmund doch oftmals angeschlagene und verletzte Haaland ist bei den Citizens im Vollbesitz seiner Kräfte - und das quasi dauerhaft seit seinem Wechsel auf die Insel und Saisonbeginn. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Unter Coach Pep Guardiola spielt der Norweger nahezu immer, ist dabei von Blessuren bisher verschont geblieben. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Guardiola über Haaland - und mit Spitze in Richtung BVB?

„Dank unserer großartigen Physios und Ärzte ist er gesund und kann alle drei bis vier Tage spielen“, sagte der frühere Trainer des FC Bayern während einer Pressekonferenz vor dem Duell in Dortmund.

Unklar blieb dabei zwar, inwieweit Guardiola damit einen Seitenhieb gegen den BVB und dessen medizinische Abteilung platzieren wollte.

Auffällig ist aber, dass Haaland, der stets einer der Ersten sei, der am Trainingsgelände erscheine, und einer der Letzten, der es wieder verlasse, anders als in Dortmund topfit daherkommt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Euphorischer Fan-Empfang: Hier kehrt Haaland zurück nach Dortmund

„Ich wusste wie gut er im Umschaltspiel ist, dass er auf 40 Metern allen davonläuft“, so Guardiola weiter. „Ich wusste aber nicht, dass er so gut in engen Räumen ist.“

Haaland mache „etwas, das ich bei Stürmern sehr gerne sehe. Er bewegt sich weg vom Ball und vom Spielgeschehen, um näher am Tor zu sein. Das ist nicht leicht, aber er bewegt sich sehr schlau.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

City-Coach besorgt wegen WM

Leichte Sorge hat der City-Lenker indes, was Haalands Form nach der WM angehen könnte - wenngleich er weiß, dass sich der Norweger „perfekt um seinen Körper“ kümmere.

„Wie gut Haaland in der zweiten Saisonhälfte ist, hängt davon ab, wie er sich in Marbella verhält“, sagte Guardiola. „Haaland hat ein Haus in Marbella und wird dorthin gehen. Er wird Golf spielen, hoffentlich wird er nicht zu viel essen und trinken.“

Der in Sachen Fitness sehr eigenverantwortliche 22-Jährige „wird für die zweite Hälfte der Liga wieder in guter Form sein“, fügte der Coach an.

