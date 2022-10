Tränen von Hertha-Boss Bernstein: Darum habe ich auf der Tribüne geweint

Mit einem 2:1 über Schalke 04 feierte Hertha BSC seinen ersten Heimsieg in dieser Saison.

„In diesem Moment hat sich einiges summiert, was dann den Bach geöffnet hat. Es fiel eine Last der Verantwortung nach den letzten Wochen ab. Der erste Heimsieg in dieser Saison – dazu mit dieser Spiel-Dramaturgie – war ein Gefühl der Erleichterung“, erklärte Bernstein seine Tränen im Gespräch mit der Bild.